Islamistische Organisationen zum Beispiel verbreiteten Propagandavideos gezielt für Jugendliche im Internet, und zwar genau orientiert an dem, was viele Jugendliche anspricht. Propagandavideos vom Kampftraining oder von Kampfszenen zum Beispiel, an denen auch Kinder und Jugendliche beteiligt sind. Sie gleichen oft Videospielen, gedreht und produziert mit aufwendiger Technik. Auch im Bereich der rechten Szene gebe es ein Angebot an solchen "Computerspielen" - oder auch Musik mit rechtsradikalen Texten, die sich am Konsumverhalten von jungen Menschen orientierten.