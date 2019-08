Rettungskräfte suchen nach einem Erdrutsch nach Vermissten.

Quelle: Han Chuanhao/XinHua/dpa

Die Zahl der Todesopfer durch Taifun "Lekima" in China ist auf mindestens 43 gestiegen. Außerdem werden noch 17 Menschen vermisst, wie chinesische Staatsmedien berichten.



"Lekima" war am Samstag mit heftigem Regen, hohen Wellen und Sturmböen auf die Ostküste Chinas getroffen. Von dort zog er weiter nach Norden und wütete am Sonntag in der Provinz Shandong. Dort starben demnach fünf Menschen. In der Provinz Zhejiang waren seit Samstag 38 Menschen ums Leben gekommen.