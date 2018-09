Ein Metereologe zeigt die Route des Taifuns «Mangkhut». Quelle: Aaron Favila/AP/dpa

Ein starker Wirbelsturm bedroht Millionen von Menschen auf den Philippinen. Die Behörden forderten die Bewohner nördlicher Küstengebiete des Inselstaats auf, sich vor Taifun "Mangkhut" in Sicherheit zu bringen.



Der Sturm wirbelt derzeit mit Geschwindigkeiten von bis zu 255 Kilometer pro Stunde im Pazifik und soll am Samstag auf Land treffen. Das teilte die philippinische Wetterbehörde mit. Jedes Jahr treffen etwa 20 Wirbelstürme das Land. "Mangkhut" ist der bislang stärkste in diesem Jahr.