Das Luftbild zeigt ein überflutetes Wohngebiet in Nagano.

Quelle: ---/XinHua/dpa

Die Zahl der Todesopfer in Folge des Taifuns in Japan hat sich weiter erhöht. Wie der japanische Fernsehsender NHK berichtete, stieg die Zahl der Toten auf mindestens 23. Es würden 16 Menschen weiterhin vermisst.



Durch den Wirbelsturm, der am Vortag Tokio und andere Gebiete des Landes heimgesucht hatte, wurden mehr als 160 Bewohner in weiten Teilen des Inselreiches verletzt. Das Militär schickte rund 27.000 Soldaten zur Verstärkung der Rettungstrupps in die betroffenen Gebiete des Landes.