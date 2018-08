Taifun beschert Südjapan heftige Regenfälle. Quelle: -/YNA/dpa

Ein Taifun hat den Süden Japans mit heftigen Regenfällen und starken Windböen überzogen. In rund 21.400 Haushalten auf Inseln und Teilen der südlichen Hauptinsel Kyushu fiel zeitweise der Strom aus, wie Behörden bekanntgaben.



Der Wirbelsturm "Soulik" mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 216 Kilometern in der Stunde nahe seines Zentrums war durch die Region gezogen. Derweil droht ein weiterer Taifun namens "Cimaron" im Westen des Inselreichs am Donnerstag auf Land zu treffen.