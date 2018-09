Rettungshelfer in der philippinischen Provinz Benguet. Quelle: Aaron Favila/AP/dpa

Unter Schlamm und Schutt suchen Retter im Norden der Philippinen nach Dutzenden Opfern von Taifun "Mangkhut". In Itogon begrub eine Schlammlawine, ausgelöst durch heftige Regenfälle, eine Unterkunft von Bergbauarbeitern unter sich. Man glaube, dass alle Bergleute gestorben seien, sagte Bürgermeister Victorio Palangdan. Der Regierung zufolge sind bisher mindestens 58 Menschen gestorben.



In China stieg die Zahl der Toten auf vier. "Mangkhut" hatte viele Orte in China und Hongkong verwüstet.