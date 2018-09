Hunderte Flüge wurden abgesagt. Hochgeschwindigkeitszüge und reguläre Bahnen in Guangdong und der Provinz Hainan seien gestoppt worden, teilte der Betreiber mit. In der benachbarten Stadt Macao wurden erstmals in ihrer Geschichte Kasinos angeordnet zu schließen, wie die Zeitung "South China Morning Post" berichtete. Der Sicherheitsminister von Hongkong, John Lee Ka Chiu, rief die Bewohner auf, sich auf das Schlimmste vorzubereiten.



Auf den Philippinen wurden laut Polizei mindestens 43 Menschen vermisst. Viele der Betroffenen sind Goldminenarbeiter, die nach Angaben ihrer Familien durch einen Erdrutsch in der Provinz Benguet eingeschlossen sein könnten. Am späten Sonntagabend wurden die Rettungsarbeiten für die Nacht unterbrochen. Männer nutzten Spitzhacken und Schaufeln, um den eingeweichten, rutschigen Boden freizulegen. Der unstete Grund schränkt den Einsatz von schwerem Gerät ein.