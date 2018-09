Menschen auf der Flucht vor Taifun Mangkhut Evakuierungszentrum in der Provinz Cagayan Quelle: reuters

Auf den Philippinen herrscht höchste Alarmbereitschaft: Der Taifun "Mangkhut" nähert sich der Küste. Er bringt Spitzen-Windgeschwindigkeiten von bis zu 255 Kilometer pro Stunde mit sich.



Die Wetterbehörde des südostasiatischen Inselstaates erwartet, dass der Taifun am Samstagmorgen in den nördlichen Provinzen Cagayan oder Isabela auf der Hauptinsel Luzon auf Land treffen wird. Die Behörden forderten etwa 800.000 Menschen auf, sich vor dem Sturm in Sicherheit zu bringen.