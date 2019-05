Homosexuelle in Taiwan kämpfen seit Jahren für das Recht auf Ehe. Während der Abstimmung am Freitag, die am internationalen Tag gegen Homophobie stattfand, demonstrierten tausende Befürworter des neuen Gesetzes vor dem Parlament.



Präsidentin Tsai bezeichnete die Abstimmung im Parlament als wichtigen Erfolg. "Wir haben einen großen Schritt in Richtung echter Gleichberechtigung getan und Taiwan zu einen besseren Land gemacht, schrieb sie im Kurzbotschaftendienst Twitter. Taiwan schlage damit als erstes asiatisches Land "eine neue Seite der Geschichte auf", erklärte das taiwanische Bündnis für die Förderung eingetragener Partnerschaften.