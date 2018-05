Jugendtreffen von Taizé. Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/ZB/dpa

Mehr als 15 000 junge Menschen werden an diesem Donnerstag zum Jugendtreffen des ökumenischen Männerordens von Taize in Basel erwartet. Die etwa 18 bis 35-Jährigen aus zahlreichen verschiedenen Ländern werden bis zum Neujahrstag gemeinsam beten, sich austauschen und Gottesdienste feiern.



Die Jugendtreffen zum Jahresende haben seit den 70er Tradition und finden immer in anderen Städten statt. Vor einem Jahr war Riga Gastgeber.