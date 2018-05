Sicherheitskräfte inspizieren den Ort eines Bombenanschlags. Quelle: Massoud Hossaini/AP/dpa

Bei vier Anschlägen auf afghanische Sicherheitskräfte in der Hauptstadt Kabul, den Provinzen Farah und Helmand sind mindestens 31 Menschen ums Leben gekommen. Die radikalislamischen Taliban haben sich zu drei der Angriffe bekannt.



In der Hauptstadt Kabul sprengte sich ein Selbstmordattentäter in der Nähe des NATO-Hauptquartiers in die Luft. Drei Menschen kamen ums Leben. In Farah starben bei Gefechten mindestens 25 Soldaten und im Bezirk Helmand drei weitere Soldaten durch zwei Autobomben.