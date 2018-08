Afghanische Sicherheitskräfte in Kundus. Archivbild Quelle: Jawed Kargar/EPA/dpa

Nach der Entführung von 165 Busreisenden in Nordafghanistan durch die radikalislamischen Taliban sind die meisten von ihnen wieder frei. 144 Menschen seien in Chanabad (Provinz Kundus) angekommen, sagte Polizeichef Abdul Sahir. 21 Reisende sind laut Polizei weiter in den Händen der Taliban. Ein Dutzend davon sollen Sicherheitskräfte sein.



Taliban-Kämpfer hatten auf einer Überlandstraße drei Busse angehalten und diese in ein Gebiet gebracht, das von ihnen kontrolliert wird.