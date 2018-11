Sergej Lawrow lud zu einer Afghanistan-Konferenz ein. Quelle: Pavel Golovkin/AP/dpa

Eine internationale Konferenz in Moskau hat neue Hoffnungen auf ein Ende des Bürgerkriegs in Afghanistan geweckt. Russland als Gastgeber sieht Verhandlungen als Grundlage für eine Friedenslösung. An dem Treffen nahmen auch erstmals Vertreter der radikalislamischen Taliban teil.



Das veranlasste sowohl Russlands Außenminister Sergej Lawrow als auch das Außenministerium in Kabul zu vorsichtigem Optimismus. Die Taliban erklärten jedoch Medien zufolge, weiter nur mit den USA verhandeln zu wollen.