Sicherheitskräfte in Afghanistan. Archivbild

Quelle: Massoud Hossaini/AP/dpa

Die radikalislamischen Taliban haben im Westen Afghanistans einen Armeeposten gestürmt und zehn Soldaten getötet. Nach dem Angriff in der Provinz Farah hätten die Taliban neun überlebende Soldaten als Geiseln mitgenommen, teilte der Provinzialrat mit.



Die Sicherheitslage in Afghanistan hat sich verschlechtert. So gilt in Farah inzwischen nur noch ein kleines Gebiet im Umkreis von fünf Kilometern rund um die Stadt als von Kabul kontrolliert. Die Präsenz von Regierungskräften ist ausgedünnt.