Angriff auf Polizeiquartier in Afghanistan.

Quelle: Sanaullah Seiam/Xinhua/dpa

Bei einem Angriff auf das Polizeihauptquartier der südafghanischen Provinzhauptstadt Kandahar sind mindestens 16 Menschen getötet worden. Zudem gebe es mehr als 80 Verletzte, so die Behörden. Zu dem Überfall bekannten sich die radikalislamischen Taliban.



Ungeachtet laufender Gespräche über eine politische Lösung des Konflikts in Afghanistan dauern die Kämpfe an. Taliban greifen täglich Stützpunkte oder Konvois an. Afghanische Streitkräfte fliegen Angriffe mit US-Unterstützung.