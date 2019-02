Mark Hollis - ein hochbegabter Musiker.

Es war auch die totale Abgeschiedenheit des vor gut 20 Jahren mit seinem einzigen Soloalbum letztmals an die Öffentlichkeit getretenen Musikers, die seinem Tod etwas Geheimnisvolles verlieh. Aber es passt zu dieser seltsamen Karriere: Ein hochbegabter Musiker, der sich irgendwann so konsequent zurückzieht wie eine Greta Garbo oder ein J. D. Salinger - die Analogie zu Genies aus Film und Literatur hätte Mark Hollis vermutlich gefallen.



Dabei wirkten Talk Talk Anfang der 80er mit ihrem treibenden Synthie-Pop in der Nachfolge der britischen "New Romantics" so gar nicht bahnbrechend - eher wie eine Band vom Reißbrett für gut verkäuflichen Keyboard-Sound. Das erste Album hieß zwar "The Party's Over" (1982), doch mit den eher banalen Debütsongs ging die Party schnell richtig los. Die Single "Such A Shame" kletterte in den Charts von Deutschland, Österreich und der Schweiz an die Spitze. Bald hatte man sich an Hollis' weinerlichen, nuschelnden Gesang gewöhnt, auch in der britischen Heimat und in den USA zündete das Quartett die nächste Stufe.