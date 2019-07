Ob diese Schutzmission tatsächlich zustande kommt, hält Andreas Stamm für fraglich. Hunt wolle diese Woche schon mit den europäischen Partnern reden, auch mit Deutschland. "Das einzige Problem hier: Viele bezweifeln, dass Außenminister Hunt dann noch im Amt ist.“ Denn Hunt will Premierministerin Theresa May beerben - doch Boris Johnson gilt als klarer Favorit, so Stamm weiter. "Er wird einen anderen Kurs fahren und ein neues Kabinett zusammenstellen. Und ihm ist die Nähe zu Trump wichtig.“ Dass dann das erste Kapitel seiner neuen Regierung eine Mission mit den Europäern sein könne, "das können sich hier in London nur sehr wenige vorstellen“.