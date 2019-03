Menschen betrachten die riesige schwarze Rauchwolke.

Quelle: Godofredo A. Vasquez/Houston Chronicle/AP/dpa

Feuerwehrleute haben den Großbrand in einem Tanklager für Ölprodukte in der Nähe von Houston nach Angaben der Betreiberfirma unter Kontrolle gebracht. Das Unternehmen Intercontinental Terminals Company teilte mit, die Feuer in den Tanks seien gelöscht. Es bestehe zunächst aber noch Gefahr, dass sich diese wieder entzünden könnten.



Aus noch nicht geklärter Ursache hatte ein mit Öl- und Gasprodukten gefüllter Tank Feuer gefangen. Es bildeten sich riesige schwarze Rauchwolken über dem Gelände.