Am schlimmsten trifft es eine Eisdiele: Dort wo am Abend noch ein Haus steht, sind in der Unglücksnacht nur noch Schutt und Trümmer zu erkennen. Fünf Menschen sterben in den Flammen oder unter den Trümmern. Eine Frau erliegt einem Herzinfarkt. Sieben Brandopfer werden gerettet und in Kliniken gebracht. Insgesamt gibt es 38 Verletzte. Zwölf Häuser werden durch Feuer und Explosion völlig zerstört.