Tankprobleme haben den Flugverkehr am Amsterdamer Flughafen Schiphol ernsthaft behindert. Erst nach mehreren Stunden konnten die ersten Flugzeuge am späten Mittwochabend wieder aufgetankt werden und abfliegen. Durch die Probleme waren bis zu 30.000 Passagiere gestrandet, sagte eine Sprecherin.



Mehr als 100 Maschinen konnten wegen einer Störung beim Tank-Unternehmen nicht rechtzeitig abfliegen, 180 Flüge wurden annulliert. Die Fluggesellschaft KLM rechnete auch mit Behinderungen am Donnerstag.