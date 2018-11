Ölfrachter liegen am Kai des Duisburger Ölhafens.

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Nach einer leichten Entspannung durch vereinzelte Regenfälle sinken die Wasserstände nach Angaben des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts Duisburg-Rhein wieder. Daran wird sich wohl so schnell nichts ändern.



Wegen des anhaltenden Niedrigwassers auf dem Rhein ist die Versorgung der Tankstellen ins Stocken geraten. Die Tankschiffe können nur halb so viel Kraftstoff laden wie üblich. In Nordrhein-Westfalen hat die Landesregierung deshalb das Sonntagsfahrverbot für Tanklastwagen ausgesetzt.