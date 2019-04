Den Tankstellen geht der Sprit aus. Symbolbild

Quelle: epa Lusa FORRA/Lusa/dpa

Ausgerechnet vor dem Touristenansturm der Osterfeiertage geht den Tankstellen im Urlaubsland Portugal der Sprit aus. Wegen eines unbefristeten Streiks der Fahrer von Gefahrgut-Lastwagen rief die Regierung in Lissabon inzwischen den Energienotstand aus.



Knapp 2.800 Tankstellen im ganzen Land hätten bereits Treibstoffknappheit gemeldet, darunter rund 800 allein in der Hauptstadt Lissabon, berichtete die Wochenzeitung "Expresso". Es fehle vor allem an Diesel. Der Ausstand hatte am Montag begonnen.