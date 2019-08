Eine Tänzerin performt vor einer Blasmusikgruppe in Notting Hill.

Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Bei flirrender Hitze haben Tausende Besucher beim Notting-Hill-Karneval auf den Straßen Londons gefeiert. Glitzer-Kostüme, Federschmuck und Schminke an Tänzern wie Zuschauern tauchten die Route in ein Farbenmeer.



Insgesamt rund eine Million Besucher werden laut Veranstalter am Sonntag und am Montag erwartet. Den Notting-Hill-Karneval, der 1959 von Einwanderern aus der Karibik ins Leben gerufen wurde, beschreiben die Organisatoren als "größtes Fest der Kultur, Vielfalt und Inklusivität" in Großbritannien.