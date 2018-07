Dietrich Birk Quelle: Bernd Weissbrod/dpa

Die Maschinenbauindustrie in Baden-Württemberg sieht im Tarifabschluss in der Metall- und Elektroindustrie eine schwere Belastung für viele Betriebe. Die Entgelterhöhung sei nicht leicht zu schultern, sagte der Chef des Branchenverbandes VDMA im Südwesten, Dietrich Birk.



Als positiv bewertet der Branchenverband die ausgehandelten zusätzlichen Möglichkeiten, die Arbeitszeiten nach oben zu erweitern. Arbeitgeber und Gewerkschaft hatten sich in der Nacht zum Dienstag in Stuttgart geeinigt.