Die dritte Tarifrunde der Stahlindustrie blieb ohne Ergebnis.

Quelle: Christoph Reichwein/dpa

In der Stahlindustrie in mehreren Bundesländern könnte es von der kommenden Woche an Warnstreiks geben. Die IG Metall verließ die dritte Verhandlungsrunde in Düsseldorf schon nach 15 Minuten, weil die Arbeitgeber erneut kein Angebot vorgelegt hätten.



"Ohne Angebot ergeben Verhandlungen derzeit keinen Sinn", begründete der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, Knut Giesler, den Schritt. Die IG Metall fordert sechs Prozent mehr Geld sowie der Einführung eines Urlaubsgelds von 1.800 Euro.