Claus Weselsky, Chef der Lokführergewerkschaft GDL. Archivbild

Quelle: Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) hat im laufenden Tarifkonflikt Vorwürfe gegen die Deutsche Bahn erhoben. Nach Angaben von GDL-Chef Claus Weselsky haben sich Unterhändler beider Seiten am Vortag in Eisenach auf einen Tarifvertrag geeinigt.



"Irrwitzigerweise versucht die DB, die Unterzeichnung in die nächste Woche zu verschieben", sagte Weselsky. Das sei nicht hinnehmbar. Die Bahn verhandelt derzeit parallel auch mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG).