Zug der ÖBB.

Quelle: Bodo Marks/dpa

In Österreich steht wegen eines Tarifkonflikts der Bahnverkehr vorübergehend still. "Die Züge stehen", sagte eine Sprecherin der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB). Von der Maßnahme sind rund 70 Fernverkehrszüge und 600 Nahverkehrszüge betroffen. Auch Züge aus Deutschland müssten vor der Grenze in Bahnhöfen warten.



Das Unternehmen reagierte damit auf einen von 12 bis 14 Uhr angekündigten Warnstreik der Gewerkschaft Vida. Die Tarifpartner verhandelten trotz der Eskalation weiter.