Ufo könnte erneut zu Streiks bei Lufthansa aufrufen. Archivbild

Quelle: Matthias Balk/dpa

Sind Streiks erst einmal vom Tisch oder kommt es für die Passagiere der Lufthansa noch dicker? Die Gewerkschaft Ufo will heute darüber informieren, wie es im Tarifkonflikt bei Europas größter Fluggesellschaft weitergeht. Zuvor hatten sich beide Seiten dem Vernehmen nach am Sonntag zu Gesprächen getroffen, um eine Schlichtung zu sondieren.



Ufo hatte am Donnerstag und Freitag die Lufthansa-Kerngesellschaft bestreikt. Die Lufthansa strich insgesamt 1.500 Flüge und sprach von 200.000 betroffenen Passagieren.