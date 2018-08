Deutsche Ryanair-Piloten werden am Freitag streiken. Quelle: Niall Carson/PA Wire/dpa

Passagiere des Billigfliegers Ryanair müssen sich am Freitag nun auch in Deutschland wegen eines Streiks auf Flugausfälle und -verspätungen gefasst machen. Mitten in der Urlaubssaison weiten die Piloten der Airline ihren Ausstand auf die Bundesrepublik aus.



Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat alle angestellten Piloten an den deutschen Ryanair-Basen für den 10. August zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen.