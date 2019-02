Mehr als 7.000 Stahlkocher legen die Arbeit nieder. Archivbild

Quelle: Christoph Reichwein/dpa

Im Stahl-Tarifkonflikt gehen die angelaufenen Warnstreiks in die zweite Woche: Nachdem mehr als 7.000 Stahlkocher die Arbeit niedergelegt hatten, sollen die Aktionen bis zur nächsten Verhandlungsrunde am 18. Februar unvermindert fortgeführt werden, kündigte die Gewerkschaft an.



IG Metall-Verhandlungsführer Knut Giesler rief die Arbeitgeber auf, "endlich zu konstruktiver Tarifpolitik zurückzukehren". Am Montag sind wieder Aktionen unter anderem in Krefeld und Remscheid geplant.