Am Flughafen Frankfurt sind Warnstreiks geplant. Archivbild Quelle: Boris Roessler/dpa

Reisende müssen sich an diesem Dienstag auf massive Einschränkungen im Luftverkehr einstellen. Die Dienstleistungsgewerkschaft ver.di bestreikt im Tarifstreit um die Bezahlung im öffentlichen Dienst die Flughäfen in Frankfurt/Main, München, Köln und Bremen. Mit starken Einschränkungen sei zu rechnen, sagte ver.di-Chef Frank Bsirske.



In allen Bundesländern werde es Warnstreiks geben. An Flughäfen werden demnach die Bodenverkehrsdienste und teilweise auch die Flughafenfeuerwehr bestreikt.