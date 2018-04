Warnstreiks in NRW Quelle: Ina Fassbender/dpa

Im Tarifkonflikt für den öffentlichen Dienst soll es in den kommenden Tagen weitere Warnstreiks geben. Flächendeckende Arbeitsniederlegungen sind nach Angaben der Gewerkschaft Ver.di aber nicht geplant.



An diesem Mittwoch liegt ein Schwerpunkt erneut in Nordrhein-Westfalen. Auch in Hamburg sind Mitarbeiter von Kindertagesstätten, Stadtreinigung und Zoll zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber 200 Euro pro Monat.