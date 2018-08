Ryanair hat den Tarifstreit mit irischen Piloten beigelegt. Quelle: Niall Carson/PA Wire/dpa

Die Billigairline Ryanair hat sich mit der Gewerkschaft Forsa im Streit um Arbeitsbedingungen für irische Piloten geeinigt. Das teilten beide Seiten mit. Details wurden zunächst nicht bekannt. Gestritten wurde unter anderem über Urlaub, Stationierungen und Aufstiegsmöglichkeiten.



In Irland hatte das zu fünf Streiktagen von 100 der rund 350 in dem Land stationierten Ryanair-Piloten geführt. Auch in Deutschland und anderen europäischen Ländern liegt Ryanair mit seinen Piloten im Clinch.