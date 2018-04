Bahnen stehen still, der Müll wird nicht abgeholt, Kitas bleiben geschlossen. Seit Wochen gibt es Warnstreiks im öffentlichen Dienst. In Duisburg stellte das Straßenverkehrsamt am bislang letzten Streiktag am 20. März die Arbeit ein, Sparkassen und der öffentliche Nahverkehr wurden bestreikt. 17 Kindertagesstätten blieben ganz und 25 teilweise zu. Die nordrhein-westfälische Stadt richtete Notgruppen ein, um wenigstens die Kinder von berufstätigen Eltern zu betreuen.



Vor den entscheidenden Verhandlungen Mitte April erhöht ver.di jetzt den Druck. Duisburg, so die Ankündigung, soll am 10. April lahmgelegt werden - mit Streiks im öffentlichen Nahverkehr und bei der Kinderbetreuung. Die Gewerkschaften fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten bei Bund und Ländern sechs Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 200 Euro im Monat.