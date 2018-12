GDL-Chef Claus Weselsky will wieder verhandelen. Archivbild.

Quelle: Bodo Schackow/dpa-Zentralbild/dpa

Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer kehrt in die Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn zurück. Man habe von der Bahn seit Sonntag verbesserte Angebote erhalten und werde die Gespräche am 3. Januar wieder aufnehmen, sagt GDL-Chef Claus Weselsky.



Die GDL hätte erst nach einer mehrwöchigen Schlichtung in den Streik treten können. Mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft hat sich die Bahn bereits auf einen Abschluss geeinigt. Der sieht Lohnerhöhungen und eine Einmalzahlung vor.