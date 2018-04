Die wohl entscheidende Tarifrunde für den öffentlichen Dienst wird heute in Potsdam fortgesetzt. In den Verhandlungen am Sonntag haben Arbeitgeber und Gewerkschaftsvertreter in dem Tarifpoker keine Annäherung erzielt. In dem Tarifstreit geht es um die 2,3 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen. Nun sollen Arbeitsgruppen bis zum Mittag Annäherungsmöglichkeiten ausloten. Dann treffen sich die Verhandlungsführer zu neuen Gesprächen.