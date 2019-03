Für die gut 800.000 Angestellten der Bundesländer außer Hessen geht in Potsdam die dritte Verhandlungsrunde im aktuellen Tarifkonflikt weiter. Noch ist keine Einigung zwischen den Vertretern der Tarifparteien in Sicht. Am Donnerstag, dem Auftakt der Tarifrunde, seien beide Seiten jedoch "in den Diskussionen ein Stück weitergekommen", betonte der Verhandlungsführer der Länder, Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD), im ZDF-Morgenmagazin. Es gehe auch um eine Verständigung über Fragen zu den Kosten möglicher einzelner Maßnahmen.