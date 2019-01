Auch am Donnerstag streikten die Geldtransporter-Fahrer.

Die Geldtransporter-Fahrer haben ihren Streik fortgesetzt. In Ratingen in Nordrhein-Westfalen beteiligten sich am Vormittag laut der Gewerkschaft Verdi rund 450 Menschen an einer Kundgebung. Auch in anderen Bundesländern legten Beschäftigte erneut die Arbeit nieder.



Sie wollen damit Druck ausüben in den Tarifverhandlungen, die heute in Berlin weitergehen. An den ersten Streiks gestern beteiligten sich laut Verdi etwa 3.000 der rund 12.000 Beschäftigten der Branche.