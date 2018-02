Sie weiß aber auch um die finanzielle Lage Gelsenkirchens. Und die ist nicht gerade rosig. Seit 25 Jahren arbeitet die Stadt mit einem Nothaushalt. "Wir haben einen strengen Haushaltssanierungsplan", sagt Welge. Die 700 Millionen Euro, die Gelsenkirchen für Liquiditätskredite schuldet, sollen weniger werden, nicht mehr. Ebenso die 500 Millionen Euro, die Gelsenkirchen seinen Gläubigern schuldet, weil die Stadt in Schulen, Kindergärten und Straßen investiert hat. Das sei nicht leicht, "denn es gibt immer etwas, was wir gerne bauen würden", sagt Welge. Neue Schulen, bessere Straßen: "Wenn wir es uns aussuchen könnten, würden wir gerne auch noch mehr Geld in Straßen und in Schulen stecken", so die Kämmerin. "Doch da kommen schnell enorme Summen zusammen."