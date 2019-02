Finanziell ist der Tarifvertrag in Hessen in verschiedenen Punkten sogar besser als in den anderen Ländern ausgestattet. Jens Ahäuser, Tarifkoordinator von Verdi

Der aktuelle Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst des Landes Hessen (TV-H) stimmt in weiten Teilen mit dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder (TV-L) überein. "Finanziell ist der Tarifvertrag in Hessen in verschiedenen Punkten sogar besser als in den anderen Ländern ausgestattet", weiß Jens Ahäuser.