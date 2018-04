Rund ein Fünftel der Unternehmen wickelten heute ihr Geschäft schon online ab, viele weitere hätten sich schon damit befasst, andere aber noch gar nicht. Deshalb sei auch die Unsicherheit in der Branche noch groß, wie sich neue Technologien auf die Produktion und die Arbeitsabläufe auswirke. "Das wird zu mancher Erleichterung für Mitarbeiter am Band führen, die der Computer bei ihrer Arbeit anleitet." Es kann aber auch womöglich dazu führen, dass einige Jobs wegfallen und durch andere benötigte Jobs ersetzt werden - so wie das beispielsweise in der Automobilindustrie erwartet wird, wenn neue Antriebstechnologien wie der Elektromotor den Verbrennungsmotor einmal ablösen.