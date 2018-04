Der damalige Innenminister de Maiziere hatte zum Auftakt der Verhandlungen Ende Februar die Forderungen als "viel zu hoch und nicht umsetzbar" bezeichnet. Gleichwohl stehe außerfrage, dass die Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes an der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes teilhaben sollten. Laut VKA würde es durch die geforderte soziale Komponente von 200 Euro in den unteren Entgeltgruppen eine Steigerung von rund neun Prozent geben, die höchste Steigerungsrate würde sogar bei 11,4 Prozent liegen.



Dies gehe an der Wirklichkeit vorbei, denn die Kommunen seien mit 141 Milliarden Euro verschuldet. Zudem bestehe ein Investitionsrückstand von rund 126 Milliarden Euro. Den von den Gewerkschaften angeführten Nachholbedarf gebe es nicht. Die Tarifentgelte im öffentlichen Dienst seien von 2008 bis 2017 um 30 Prozent gestiegen, die in der Gesamtwirtschaft um 25 Prozent.



Quelle: reuters