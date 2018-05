Die Konfliktparteien hatten die Verhandlungen unter der Führung des langjährigen Schlichters und ehemaligen Bundeswirtschaftsministers Wolfgang Clement am Freitag wiederaufgenommen. Eine erste Runde am Montag war ergebnislos geblieben. Die Gewerkschaft IG BAU hatte zuletzt sechs Prozent mehr Lohn gefordert für zwölf Monate Laufzeit. Die Arbeitgeber boten nach eigenen Angaben ein Plus von 4,2 Prozent an, bei einer Laufzeit von 22 Monaten und einer Einmalzahlung von 400 Euro.