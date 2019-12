Kaufhof- und Karstadt-Beschäftigte streiken.

Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

In 68 Kaufhof-Filialen in ganz Deutschland legen Beschäftigte laut der Gewerkschaft Verdi heute die Arbeit nieder, ebenso Mitarbeiter in 16 Filialen von Karstadt Sports sowie in rund 8 Filialen von Karstadt Feinkost. Mit den Arbeitskampfmaßnahmen will Verdi seinen Forderungen bei den Tarifverhandlungen Nachdruck verleihen.



Die Beschäftigten forderten "endlich eine sichere tarifvertragliche Lösung für die Zukunft des Warenhauses und ihre Arbeitsplätze", sagte Verdi-Verhandlungsführer Orhan Akman.