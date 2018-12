Der Tatort in der Wiener City wurden schnell abgesperrt.

Quelle: Georg Hochmuth/APA/dpa

Die Bluttat in der Wiener Innenstadt ist nach Erkenntnissen der Polizei wohl eine Abrechnung im Milieu der Organisierten Kriminalität gewesen. Nach dem unbekannten Täter werde weiter intensiv gefahndet.



Der Mann hatte einen 32-Jährigen am Freitagmittag in einer Passage nahe des Stephansdoms erschossen. Dessen 23-jähriger Begleiter wurde durch Schüsse lebensgefährlich verletzt. Ein weiterer Begleiter blieb unversehrt. Die Polizei schloss einen terroristischen Hintergrund relativ schnell aus.