Karl Papenfuß und Richard Brenner streichen Metallteile an. Karl aus Weimar hat als Maat angeheuert. "Ich arbeite selbst auf See. Jeder, der in Seenot gerät, hat ein Recht auf Hilfe", nennt er den Grund für seinen Einsatz, für den er wie die anderen kein Geld erhält. Richard kommt aus Leipzig und ist seit acht Wochen als Maschinist an Bord. Er war dabei, als das Schiff mit den 234 Geflüchteten in Malta einlief. Zuvor hatte die Crew 126 Menschen gemeinsam mit der US Marine gerettet und noch einmal 106 Schiffbrüchige mit dem Rettungsboot zu einem Versorgungsschiff gefahren.