Spurensuche an einem Altkleidercontainer in Duisburg. Archivbild

Quelle: Roland Weihrauch/dpa

Rund zwei Wochen nach dem Fund eines toten Babys aus Duisburg in einer Altkleidersortieranlage in Polen hat die Polizei in der Ruhrgebietsstadt eine weitere Babyleiche entdeckt. Die Polizei nahm eine 35 Jahre alte Tatverdächtige fest.



Das in der Wohnung der Frau gefundene Mädchen sei in Laken und Plastiktüten versteckt gewesen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Die Frau habe die Geburt dieses Kindes gestanden, bestreite aber, etwas mit dem toten Neugeborenen in Polen zu tun zu haben.