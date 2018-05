Der scheidende CDU-Generalsekretär Peter Tauber hat eine Erneuerung seiner Partei an "Haupt und Gliedern" angemahnt. Die Christdemokraten müssten "jünger, weiblicher und bunter" werden - nicht nur, was ihre Regierungsmannschaft betrifft, schrieb Tauber am Montag auf seinem Blog. Erste Weichen dafür seien in der Partei gestellt worden. Aber: "Es gibt zu wenig junge Menschen, viel zu wenig Frauen und auch zu wenig Deutsche mit einer Einwanderungsgeschichte, die sich in unseren Reihen engagieren." Er freue sich über die aktuelle Debatte über Richtung und Erneuerung in der CDU und stehe dabei in der "Mitte".