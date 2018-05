Peter Tauber (CDU) Quelle: epa

CDU-Generalsekretär Peter Tauber will sich nach Informationen aus Parteikreisen von seinem Amt zurückziehen. Der 43-Jährige wolle seinen Rückzug bereits an diesem Montag in den CDU-Spitzengremien erklären und damit ermöglichen, dass schon auf dem Parteitag am 26. Februar ein Nachfolger gewählt werden könne, heißt es.