Überreste des Abfangjägers auf dem Seeboden im Ontariosee. Quelle: -/Fraunhofer IOSB-AST/dpa

Ein Tauchroboter deutscher Wissenschaftler hat im Ontariosee in Kanada Testmodelle eines dort vor mehr als 50 Jahren entwickelten Militärflugzeuges entdeckt. Der Unterwasserroboter fand die Überreste von zwei Versuchsmodellen des Abfangjägers Avro Canada CF-105 Arrow, teilte die Fraunhofer-Gesellschaft mit.



Diese waren in den 1950er Jahren abgeschossen worden. Die Fragmente sind über ein großes Gebiet im rund 240 Meter tiefen Ontariosee an der Grenze zwischen Kanada und den USA verstreut.